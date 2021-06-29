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يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

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يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة» يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

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نعت الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي توفي صباح اليوم عن 91 عاماوكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام:«‏فقدنا اليوم رمز من رموز رجال الأعمال العظيمة في والوطن العربي،رجل صاحب قلب وعقل ورؤية عظيمة،كان أكثر الناس محب لوطنه.خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة والأبناء نجيب وسميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم السيد أنسي ساويرس،تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان.

التدوينة هي الأولى ل«يسرا» التي تنعي خلالها أحد المشاهير والمقربين منذ نعيها للفنان الراحل سمير غانم..ومشاركتها في جنازته والتي تعرضت بعدها لانتقادات كبيرة لحضورها حفل زفاف ورقصها إلى جوار الفنان في اليوم نفسه..مادفع يسرا للغياب فترة عن صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي وغلق التعليقات.

وتوفي رجل الأعمال أنسي ساويرس عن 91 عاما وهو والد رجال الأعمال نجيب وسميح وناصف ساويرس.

المصرى اليوم

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