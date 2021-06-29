العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

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لطالما كان انشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر حلما راود روؤساء مصريين على مر العصور، ولكن اليوم تحول إلى واقع تلامس ابراجه عنان السماء.. خلال سته أعوام فقط نجحت السواعد المصرية في تدشين مرحلة جديدة من العمران بمعدلات انجاز غير مسبوقة لتكتب سطرا جديدا في تاريخ الاعجاز في البناء الممتد منذ الفراعنة.

في 2015 وتحديدا خلال المؤتمر الاقتصادي الاول في شرم الشيخ اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انشاء مدينة إدارية جديدة على مسافة 45 كيلو متر شرق العاصمة التقليدية، بالشراكة مع رجل الاعمال الاماراتى محمد العبار، ولكن سرعان ما تعثرت المفاوضات دون التوصل لاتفاق، إلى ان أعلنت الدولة المصرية عام 2016 تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 براس مال مرخص 203 مليار جنيه جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، تتولى تخطيط وانشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة، ويساهم فيها جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، مشروعات اراضى القوات المسلحة بنسبة 51%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 49%.

واعلنوا انه سيتم الاعتماد على شركات المقاولات المحلية والايدي المصرية في تنفيذ هذا المشروع الضخم الذي تمتد مرحلته الاولي فقط على مساحة 40 ألف فدان.

وتوالت خلال تلك الفترة التشكيكات حول أهمية المشروع في هذا التوقيت ليكون الرد من البنك الدولي في دراسة عام 2014 أشار فيها إلى أنه يتم هدر حوالي 40 مليار جنيه سنويا في منطقة القاهرة الكبرى بسبب زحمة السير، مع توقعات بارتفاع هذا الهدر إلى 501 مليار جنيه بحلول عام 2030 في حالة عدم حل المشكلة.

ثم جاء التشكيك هذه المرة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في اقامة مجتمع عمراني وعاصمة جديدة خلال 6 سنوات فقط في فترة كان الاقتصاد يعاني ترنحا بعد سنوات من الثورات والازمات، وكان السؤال كيف سيتم تدبير التمويل لمثل هذا المشروع، ولكن الادارة المصرية من خلال عوائد بيع أراضي اكثر من 18 ألف فدان وبعض القروض الخارجية استطاعت تحمل عبء تدبير ما يوازي 25 مليار دولار للمرحلة الاولي دون المساس باموال الخزانة العامة للدولة.

اليوم ورغم كل التحديات وبعد ست اعوام، تتزين العاصمة الإدارية لافتتاح حي الوزارات واستقبال اكثر من خمسة الاف موظف ضمن الانتقال المرحلي للحكومة خلال الربع الاخير من العام، وفقا لتصريحات العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة، مشيرا إلى انتهاء كافة اعمال تأثيث المقار وتوصيل المرافق ويجري حاليا استكمال اعمال الربط التكنولوجي بين الوزارات.

وأضاف انه العاصمة شهدت افتتاحات سابقة ففي يناير الماضي تم تدشين المدينة الرياضية التي شهدت بطولة كأس العالم لكرة اليد، وسبقها ايضا افتتاح فندق الماسة والجامع الكبير والكاتدرائية.

وتابع المتحدث الرسمي للعاصمة، خلال الاشهر المقبلة ستتوالي الافتتاحات في عدد من المناطق منها مدينة الثقافة والفنون، مقر مجلس النواب، فضلا عن منطقة الأعمال المركزية التي تقام على مساحة مساحة 190 فدان ويتم تنفيذها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، باستثمارات 3 مليارات دولار بقرض صيني، وتضم المنطقة 20 برجا متنوع الاستخدامات، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا.

واعلنت وزارة الاسكان قبل اسابيع انتهاء كامل الاعمال الخرسانية في البرج الأيقوني، وايضا بدء اعمال التشطيبات في عدد من الابراج الاخري مع اقتراب تسليم اولي تلك الابراج نهاية العام.

كما تضم المدينة عدد من المشروعات الاخري مثل مدينة المعرفة التي يتم تشييدها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنطقة النهر الاخضر والتى ستكون متنفسا للسكان بطول 11 كيلو متر وعلي مساحة 1000 فدان حيث تضم حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء، وأيضا منطقة للبنوك يقام بها مطبعة البنك المركزي للنقود، وفيها سيتم طباعة أول عملة بلاستيكية في مصر، وايضا الحي الدبلوماسي حيث تلقت شركة العاصمة حتى الان 55 طلبا من سفارت اجنبية لاقامة مقار لها بالعاصمة وفقا للعميد خالد الحسيني.

كل هذا يتخلله مجموعة من الاحياء السكنية تستوعب أكثر من 2.5 مليون نمسة، ومنطقة تجارية مركزية وعدد من المدراس والجامعات الدولية والمراكز التسويقية والطبية وغيرها.

وقال المتحدث الرسمي لشركة العاصمة أن إجمالي العقود التي تم توقيعها لتطوير مشروعات بالعصمة بلغت 238 عقدا ما بين مشروعات سكنية وتجارية وتعليمية وادارية مؤكدا ان العاصمة خلقت جيلا جديدا من المطورين العقاريين وتحولت إلى الواجهة الاولي لجذب الاستثمارات سواء المحلية أوالعربية والخليجية.

اليوم وبعد سته أعوام تقف مباني العاصمة الإدارية شاهدا على إرادة الدولة المصرية في تأسيس جمهورية جديدة تراعي معايير جودة الحياه وتوفر سكن افضل للمصريين يجمع بين احدث المعايير والاشتراطات في تخطيط المدن المستدامة والذكية، لتكون العاصمة الإدارية نموذجا لما تشهده مصر من حركة عمران في أكثر من 40 مدينة ذكية جديدة أخرى تمتد شرقا وغربا في العلمين والجلاله والسخنة، شمالا وجنوب في المنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها تنفيذا لرؤية مصرالاستراتيجية 2030.