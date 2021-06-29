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بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

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بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

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بعد سرقتها منذ 9 أعوام، سترجعت الشرطة اليونانية لوحة تكعيبية للفنان التشكيلي العالمي، بيكاسو وعملا للرسام الهولندي، بيت موندريان سُرقتا في عام 2012 من متحف المجموعات الفنية الوطنية في أثينا «بيناكوتيك» .

بعد 9 أعوام من سرقتها .. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

لوحات ذات قيمة فنية

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء اليونانية، «انا»، اليوم، لهاتين اللوحتين المستردتين لهما قيمة فنية؛ كان بيكاسو أهدى لوحته الزيتية، «رأس امرأة» التي أنجزها عام 1939، بمقاسات 56 سنتيمترا بـ46، لليونان عام 1948، تقديرًا لمقاومتها ضد النازيين.

وكانت لوحة بيكاسو سُرقت من المتحف الوطني لأثينا، في يناير 2012 إضافة إلى رسم للفنان الإيطالي جيليلمو كاتشا المعروف بـ«إيل مونكالفو» (1568-1625)، ما ألقى الضوء على الثغرات في مراقبة المبنى الواقع في قلب العاصمة اليونانية.

واستمرت عملية التسلل لسرقة اللوحتين لحوالي 7 دقائق شوش السارقون على نظام المراقبة خلالها؛ إذ يشتبه بأن رجلين قاما خلالها بسحب اللوحات من أطرها وفق السلطات اليونانية.

بعد 9 أعوام من سرقتها .. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

العثور على لوحة بيكاسو بعد 12 عامًا من سرقتها

وعُثر على لوحة بيكاسو التي كُتب على ظهرها بالفرنسية «تقدير من بيكاسو للشعب اليوناني»، في منطقة كيتاريا الريفية على بعد حوالى 45 كيلومترا جنوب شرقي أثينا، حسبما ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية (انا)

وخلص تقرير أنجزته السلطات لاحقا إلى أن فريق الأمن الخاص بالـ«بيناكوتيك» في أثينا لم يتغير منذ العام 2000، إذ كانت مساحات عدة في المتحف خارج نطاق تغطية كاميرات المراقبة كما أن أجهزة الإنذار لم تكن تعمل كما يجب.

الأزمة الاقتصادية وسرقة الآثار

وليلة السرقة، تلاعب منفذو العملية بباب بعد فتح قفله، من أجل تشغيل جهاز الإنذار مرات عدة من دون دخول المبنى بهدف تضليل الحراس، قبل دخول الموقع عند الفجر وسرقة الأعمال. وأوضح الحارس للشرطة أنه حاول مطاردة سارق ترك خلال هروبه عملا آخر لموندريان كان قد شرع بسرقته.

واستُتبعت هذه السرقة في أوج الأزمة الاقتصادية اليونانية التي أدت إلى الاستغناء عن الكثير من حراس المتاحف، في فبراير 2012 ما أدى إلى سرقة آثار عشرات القطع الأثرية، من متحف «أولمبيا» يعود تاريخ أقدمها إلى ثلاثة آلاف سنة. وعُثر على المسروقات في نوفمبر من العام نفسه إثر توقيف رجل حاول بيع خاتم ذهبي عمره 3300 سنة لشرطي بلباس مدني. وحُكم في العام 2013 على سبعة رجال بعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات.

المصرى اليوم

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