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رئيس النادى الأهلى فى مجلس الشيوخ (تفاصيل)

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رئيس النادى الأهلى فى مجلس الشيوخ (تفاصيل) رئيس النادى الأهلى فى مجلس الشيوخ (تفاصيل)

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شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إبراهيم حجازي، وشهد الاجتماع حضور الكابتن حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء اللجنة «نواب الشيوخ».

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعظيم الإستفادة من الإتحادات الرياضية في ، ودراسة الأمور المتعلقة باللجنة الأولمبية الدولية .

وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع بداية للعديد من الإجتماعات التي ستشهدها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الفترة المقبلة، والتي سيحضرها العديد من الشخصيات الرياضة، سواء رؤساء الأندية أو رؤساء الإتحادات وقيادات اللجنة الأولمبية، للإستماع إلى وجهة نظرهم في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تقدمت بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز في مواجهتي الدور قبل النهائي على فريق الترجي التونسي بعد الفوز في مباراة العودة اليوم في القاهرة بنتيجة 3- 0 بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 1-0 .

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهائي والفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي والاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ النادي الأهلي.

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الأداء والمستوى الذي قدمه النادي الأهلي يستحق التقدير والتحية وأن هذه الانتصارات تضاف لقائمة انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق انجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل الدعم الغير محدود من القيادة السياسية التي تدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق من أجل تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

المصرى اليوم

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