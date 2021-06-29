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ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

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ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

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أكد السفير محمد جاد ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة في ظل مرحلة التغيير الكبيرة التي تشهدها في التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم في أفريقيا بعد اتفاق باريس، مشيرا إلى الزخم الذي شهدته مصر مؤخرا حول مؤتمر المناخ COP 26 مع زيارة المسئولة الانجليزية عن المؤتمر والرئيس السابق جون كيري للتنسيق مع مصر حول تحضيرات المؤتمر موضوعات المناخ، كما أن استضافة مصر ل COP27 ستؤثر بشكل مباشر على وعى المواطن البسيط بتأثيرات تغير المناخ وطرق مواجهتها، مؤكدا أن سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا دائما شركاء حقيقيين في كافة مجالات التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع وأشارت فؤاد سفير الاتحاد الأوروبى وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبنك الأستثمار الأوروبى لمناقشة تدعيم التعاون المشترك لتعزيز ملف تغير المناخ ودعم طلب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر عملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ حتى ٢٠٥٠.

المصرى اليوم

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