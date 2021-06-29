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استطلاع رأي: الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

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استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة» استطلاع رأي: الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

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قالت الغالبية العظمى من الأمريكيين المشاركين في استطلاع رأي جديد أجرته «Hill-HarrisX»، إن الأمريكية لديها معلومات أكثر عن الظواهر الجوية غير محددة الهوية، والمعروفة أيضًا باسم الأجسام الطائرة المجهولة، أكثر مما تخبر به الجمهور حاليًا.

قال 70% من المشاركين المسجلين في الاستطلاع الذي أجري في الفترة (17-18) يونيو إن الحكومة لا تخبر الجمهور بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالظواهر الجوية المجهولة، بينما قال 30% من المشاركين إن الحكومة تشارك كل شيء في هذا الشأن.

ووجد الاستطلاع أن غالبية المشاركين عبر التركيبة السكانية المختلفة، بما في ذلك المؤيدين، يتفقون على أن الحكومة تحجب المعلومات المتعلقة بالظواهر الجوية المجهولة.

ووفقا لصحيفة ذا هل أكد تقرير استخباراتي غير سري أن الحكومة الأمريكية واجهت أكثر من 140 ظاهرة جوية مجهولة منذ عام 2004، لكنه قال إنه لم يتم العثور على دليل على وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وقدم التقرير عدة تفسيرات محتملة للمشاهد التي كانت من أصل بشري، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحًا أيضًا لمنطق آخر.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، إنه بالعودة إلى نقطة البداية في عام 2007، خرجت فكرة الأجسام الطائرة المجهولة وبالتحديد «الأطباق الطائرة» من روايات الخيال العلمي ودخلت في الحوار الوطني، حينما دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد زملائه تيد ستيفنز ودانيال إينوي إلى غرفة مؤمنة بشكل خاص في مبني الكابيتول حيث تمت مناقشة معلومات سرية للغاية، وهي التمويل لعمليات البنتاجون فائقة السرية، حيث أراد البنتاجون التحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة.

وفي عام 1952، كانت هناك تقارير تفيد بأن «الأطباق الطائرة» شوهدت على الرادار وهي تحلق في جميع أنحاء عاصمة الولايات المتحدة، وتناولت الصحف في الصفحات الأولى عناوين عن الظاهرة الغريبة، وقال عنوان صحيفة جازيت «سرب الأطباق فوق العاصمة»، وكان عنوان صحيفة واشنطن بوست في صفحتها الأولى: «طبق تجاوز الطائرة النفاثة، يقول الطيار؛ سلاح الجو يضع غطاء على التحقيق». وأفاد بعض الناس أن أجهزة التلفزيون الخاصة بهم كانت تتصرف بطريقة غريبة. وأقلعت الطائرات المقاتلة للقوات الجوية، لكنهم لم يعثروا على شيء وألقى كبار المسؤولين العسكريين باللوم على الطقس.

وفي الصيف الماضي، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا بشأن إنشاء فرقة عمل خاصة بالظواهر الجوية غير محددة الهوية، لاكتشاف وتحليل وتصنيف هذه الظواهر التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وكجزء من حزمة الإنفاق والإغاثة من الأوبئة التي قدمها الرئيس السابق دونالد ، كان هناك بندًا يدعو مدير الاستخبارات الوطنية إلى المساعدة في إنتاج تقرير غير سري عن كل ما تعرفه الوكالات الحكومية عن الأجسام الطائرة المجهولة، بما في ذلك عشرات المشاهد غير العادية التي أبلغ عنها الطيارون العسكريون.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بين 942 مشاركاً مسجلاً، وهامش الخطأ فيه 3.19 نقطة مئوية.

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