بعد تأكيد أمريكا على دعم إسرائيل «أيًا كان من يحكمها».. هل تندلع نيران الحرب من جديد؟ (تقرير)

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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض مساعي الولايات المتحدة لدعم إسرائيل بلا حدود في الحق في الدفاع عن نفسها وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

ووفق وكالة «رويترز»، فإنه من المتوقع أن يبلغ بايدن ريفلين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف وهو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما ناقش الرئيسان الحرب التي خاضتها إسرائيل طوال 11 يوما مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه صحيفة «جورزاليم بوست» ألإسرائيلية، بأن أمريكا تدرس معاقبة كل من يدعم الفصائل الفلسطينية سواء حامس أو الجهاد، موضحا أن العقاب لن يطول الفصائل فقط من خلال أي مواجهة عسكرية بل سيطال من يثبت منالدول دعمهمها للحركتين اللذين يخوضان دائما حروب مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت “لتقديم تهانيه الحارة“، بعد حصول حكومته على ثقة الكنيست، مشددا على التزامه بالعمل معها.

وقال بايدن في بيان «باسم الشعب الأمريكي، أهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة».

وفي البيان الذي لم يأت على ذكر ئيس الوزراء المنصرف بنيامين نتنياهو، رحّب بايدن بالائتلاف الحاكم الجديد في إسرائيل، وسعى إلى التأكيد على متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، وعلى رغبته القوية في تعميق أواصر التعاون بينهما.

وأضاف البيان أن بايدن أكد لبينيت أن إدارته ستعمل مع الحكومة الجديدة لدفع جهود السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إن الزعيمين اتفقا على التشاور بشأن كل الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما فيها الملف الإيراني.

وسارع بينيت إلى الرد على البيان عبر تويتر كاتبا “شكرا سيدي الرئيس، أتطلع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بيننا“.

وكان زعيم حزب «يمينا» المتطرف نفتالي بينيت قد أدى اليمين القانونية رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد أن صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لصالح منح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد، في حين رحبت الإدارة الأميركية بالحكومة الجديدة مؤكدة تعزيز العلاقات الراسخة مع إسرائيل.

وتعهدت أمريكا بعدم مضايقة نفتالي بينيت في عمله وفي أفكاره، التصريح الذي ربما -وفق محللون- أعطى الضوء الأخضر لبينيت لقصف غزة الأيام الأخيرة.

من جهته، قال رئيس الوزراء المنصرف بنيامين نتنياهو إنه لولا جهود حكومته لامتلكت إيران سلاحا نوويا يهدد وجود إسرائيل، وأضاف أن التحدي الثاني بعد التحدي الإيراني هو منع إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا.

وأشار نتنياهو إلى أن أعضاء بالحكومة الجديدة يعارضون البناء بالمستوطنات، ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن تحالفه سيسقط ما وصفها بحكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون.

وعقب أداء بينيت اليمين الدستورية، أظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام إسرائيلية تظاهر المئات أمام مقر رئيس الوزراء، احتفالا برحيل حكومة نتنياهو، وسط حضور أمني مكثف.

وقد أكدت (حماس) أن شكل أي حكومة إسرائيلية لن يغير من طبيعة تعامل الحركة مع إسرائيل ككيان احتلالي استيطاني تجب مقاومته.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، إن تكرار العملية الانتخابية الإسرائيلية وما تفرزه داخل إسرائيل دليل على عمق الأزمة السياسية، التي تعيشها بالتوازي مع أزماتها العسكرية والأمنية المتواصلة.

وشدد برهوم على أن الحركة مستمرة في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدسات خط أحمر، وأن سلوك الحكومة الجديدة على الأرض يحدد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال، حسب تعبيره.

من ناحيته، رحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بحرارة بالإعلان عن حكومة جديدة في إسرائيل، قائلا إنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع كل من بينيت ولبيد.

وأضاف بلينكن أنه سيواصل العمل مع إسرائيل لدفع عملية السلام إلى الأمام، مؤكدا التزام الإدارة الأميركية الراسخ بأمن إسرائيل.

وخلال لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قبل أيام بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تلقى جانتس تطمينات بهذا الصدد، كما أبلغ مسؤولو الأمن والدفاع الأمريكيون غانتس أنهم سيساعدون في إعادة تزويد منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية «القبة الحديدية» بالذخائر بعدما استخدمت بكثافة في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، لكنهم شددوا أيضا على ضرورة خفض إسرائيل للتوترات مع الفلسطينيين.

وقال القيادي في حركة حماس، يوسف المنسي لـ«المصري اليوم»، أن غزة تستعد لأي مواجهة عسكرية، لافتا إلى أن أمريكا دائما ما تساند إٍرائيل متساءلا:«فما الجديد؟»، مؤكدا أن إسرائيل لن تنعم بأي راحة لها سواء تعدت على الفلسطينيين في القدس أو غزة.

وأوضح أن دعم أمريكا للقبة الحديدية معناه أن إسرائيل لم تستطع على المقاومة، وأشار إلى أن هناك 4 حروب خاضتها غزة ضد إسرائيل: متساءلا: «ماذا فعلت إٍسرائيل هل استطاعت منع الصواريخ من اوصول الصواريخ إلى تل أبيب، هل استطاعت احلتال غزة واسقاط حكم حماس؟.

وأوضح ان الشعب الفلسطيني جاهز للدفاع عن نفسه، مؤكدا انه إذا ساقت الحماقة إسرائيل ومن ورائها أمرؤكا لخوض حرب جديدة فالمقاومة جاهزة بكل الوسائل.