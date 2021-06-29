لماذا تتباهى «حماس» بالنصر في «حرب القدس» رغم الدمار ؟ (تقرير)

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بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، أعلن كل طرف النصر في هذه الجولة. ورغم الخسائر المادية والمعنوية في كلا الجانبين، إلا أن خبراء يرون أن حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي حققا بعض المكاسب السياسية.

بعد عودة الهدوء في غزة وإسرائيل بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت كل من إسرائيل وحركة حماس النصر بعد انتهاء قتال دام 11 يوماً.

وحاول نتنياهو أن يصف الحرب بأنها انتصارا لإٍسرائيل قبل أن يخسر كرسي الحكم في إسرائيل في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت ووزير خارجيته لائير لابيد أن يعوضوا مع حدث في الحرب الأخيرة وفقما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوفاخي من خلال تهديده بشن حرب أخرى أخرى على غزة وهو ما قاموا به الفترة الأخير ةبقصف مواقع للفصائل في محاولة لاستفزاز الفصائل مرة أخرى للدخلو في حرب جديدة، وفقما جاء في وكالة «معا»الفلسطينية.

ويرى محللون أن «النصر» الذي تتحدث عنه حركة حماس، يمليه شعور بأنها سجّلت نقاطاً متقدمة في معركة تمثيل الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، وأضعفت أكثر منافستها حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية.

وعمت الاحتفالات قطاع غزة وأيضاً الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث خرج المشاركون وحملوا أعلاماً فلسطينية وأعلام حركة حماس. وقال اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في كلمة ألقاها «هذا نصر استراتيجي».

وخلال مؤتمر صحفي عقده هنية، فور وصوله مطار بيروت الدولي، قال إن هذه الزيارة تأتي في إطار استثمار انتصار المقاومة العظيم في معركة «سيف القدس»، مشدداً على أن زيارة لبنان تكتسب دائماً أهمية خاصة، كونها فرصة للقاء المسؤولين في الدولة بدءً من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، عدا عن قادة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة والأحزاب والفعاليات اللبنانية، وأبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين في مخيمات الصمود والعودة.

إلا أن التباهي بالانتصار يخفي خسائر مادية وضحايا من الجانبين، وإن كانت الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة أكبر مقارنة بالخسائر على الطرف الإسرائيلي.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في قطاع غزة جمال القاضي أن حركة حماس تشعر بأنها انتصرت «لأنها تمكنت من الضرب في عمق إسرائيل»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لم تتمكن من منعها من ضرب المدن الإسرائيلية بالصواريخ». ويشير إلى أن حماس نجحت أيضا في تعزيز ترسانتها من الصواريخ رغم الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 على القطاع.

ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو من جهته تحدث عن «نجاح استثنائي» للعملية العسكرية الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل تدمير أنفاق لحماس وقتل عدد كبير من القياديين فيها، وإضعاف قدراتها العسكرية.

ويؤكد محللون أن التصعيد مع إسرائيل سمح لحركة حماس بتقديم نفسها كالطرف الوحيد الذي يدافع عن الفلسطينيين. ويقول الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إن أحد الأسباب التي دفعت حماس للتصعيد هي «الانتهازية السياسية»، مضيفاً أن حماس أرادت «تعزيز شرعيتها ليس فقط بين أنصارها بل أيضاً لدى الجمهور الفلسطيني الأوسع».

وأوضح وزير الأشغال العامة في غزة السابق، يوسف المنيسي، لـ«المصري اليوم»، أن الفصائل تعودت على تصريحات إسرائيل الغامضة، مؤكدا أنهم إذا أردوا الحرب فالمقاومة جاهزة، مشيرا إلى أن الانتصار ليس في غزة، مؤكدا أن المقاومة نجحت في حماية غزة من أي تغول إسرائيلي.

وتساءل المنيسي (وهو قيادي في حماس)، :«هل إسرائيل تستطيع أن تحتل غزة؟.. هل إسرائيل تستجرأ في فعل ما كانت تفعله في القدس وحي الشيخ جراح كما كان يحدث قبل الحرب؟»، مؤكدا أن ما يحدث في الضفة فقط لأن فصائل المقاومة ليست هناك، موضحا أنه إذا كانت فصائل المقاوم ةفي الضفة كما غزة فإن إسرائيل لم تستطع فعل ما تفعله الآن في الضفة.

وأوضح أن هذه الحرب ليست من أجل غزة بل كانت من أجل القدس وهذا ما رآه الجميع وأن في عرف المواجهاتالعسكرية فمن يطالب بوقف إطلاق النار قبل الأخر ورغم قوته العسكرية فإنه الخاسر لذلك فمن الواضح من انتصر.

أما عن الإعمار، أكد المنيسي أن ما يحدث الآن هو إزالة للأنقاض من خلال الإخوة المصريين، موضحا أن الرباعية الدولية ( الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأمريكا) هم السبب في تعطيل الإعمار وليس الفصائل كما يدعون، مشيرا إلأى أن بعد إزالة الأنقاض سيتم البدء فورا في الإعمار وهذه شئ بديهي.

من جهته، أكد مدير قسم القانون الدولي في «منتدى كوهيليت للسياسات» اليميني الإسرائيلي يوجين كونتورفيتش أن «احتفال حماس لا يعني أنهم انتصروا». وقال على تويتر «كانت حرباً دفاعية»، لذا فبالنسبة لإسرائيل «لا يحقق الفوز مكاسب، بل راحة لا أكثر»، وفق ما نقتل قناة «دويتش فيلة» الألمانية.