هجوم برلمانى على وزير العدل بسبب الشهر العقارى.. ونائب: مديرون بالمصلحة يتقاضون رشاوى

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شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما على وزير العدل،خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بسبب سوء أوضاع مصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وقال النائب رياض عبدالستار :«هناك رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، وفيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا».

وأضاف «عبدالستار»: «اين رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، خاصة وأن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنين بسبب سوء الخدمات». وطالب عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين.

وتابع: «يا معالي الوزير لازم المرتشين يخرجوا ويتحولوا لمحاكم تأديبية من أجل انتظام سير العمل في هذه المصلحة». وطالب النائب بضرورة الإسراع في عملية الإحلال والتجديد بمحكمة ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها لا تليق تماما لتقديم خدماتها للمواطنين.

و وجه النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، انتقادا حادا بشأن أحوال منظومة الشهر العقاري، وقال إن المنظومة تؤدى خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.

و أضاف: «هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموذجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون». وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم. ولفت أبوزيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين شهرين عقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.

و طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا وأنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد.