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الطقس القادم أسوأ.. الأرصاد تكشف 12 يوما من الحر الشديد والرطوبة العالية

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الطقس القادم أسوأ.. الأرصاد تكشف 12 يوما من الحر الشديد والرطوبة العالية الطقس القادم أسوأ.. الأرصاد تكشف 12 يوما من الحر الشديد والرطوبة العالية

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، وأكدت استمرار ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لمدة 13 يوما، بدأت من يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الجمعة 9 يوليو المقبلة.

وأعلنت الأرصاد في بيان لها أن درجات الحرارة تصل إلي أعلي مستوياتها يوم الجمعة المقبل الموافق 2 يوليو لتصل 43 درجة في القاهرة الكبرى و47 درجة في جنوب الصعيد، موضحة أن ذروة الموجة الحارة والطقس السيء في أيام الخميس والجمعة والسبت.

وحذرت الأرصاد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة، وارتداء الملابس القطنية، مع عدم ترك العبوات الغازية قابلة للاشتعال داخل السيارات لتجنب انفجارها في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد من سوء حالة الطقس وارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

القاهرة الكبرى العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

الوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 27 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 26 درجة

القاهرة الكبرى العظمى 38 والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 22 درجة

الوجه البحري العظمى 38 والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 26 درجة

القاهرة الكبرى العظمى 38 والصغرى 24 درجة

الوجه البحري العظمى 38 والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 26 درجة

القاهرة الكبرى العظمى 38 والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

الوجه البحري العظمى 38 والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 25 درجة

القاهرة الكبرى العظمى 38 والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 23 درجة

الوجه البحري العظمى 38 والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 25 درجة

وقالت هيئة الأرصاد إن محافظات أسوان وقنا وسوهاج ثم القاهرة والجيزة هي أكثر المحافظات التي تتعرض للموجة شديدة الحارةالطقس القادم أسوأ.. الأرصاد تكشف 12 يوما من الحر الشديد والرطوبة العالية، بينما محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات الساحلية فهي الأفضل في حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

المصرى اليوم

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