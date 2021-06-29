ضبط مدرس في «التحرش بطالبة» بالشرقية: أرسل لها رسالة لإقامة علاقة غير مشروعة

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، الثلاثاء، مدرس لغة فرنسية بدائرة مركز شرطة فاقوس، على خلفية اتهام ولى أمر طالبة بالتحرش بها لفظيًا، وإرسال رسائل لها من هاتفه المحمول إلى هاتفها لتحريضها على إقامة علاقة غير مشروعة معه، وتم إحالته إلى نيابة فاقوس، للتحقيق معه برئاسة أحمد صقر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية.



تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن قيام المدعو «م. م» 51 عاما، سائق، ومقيم بإحدى قرى مركز شرطة فاقوس، باتهام مدرس لغة فرنسية، بالتحرش جنسيا بابنته 14 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى، بإرساله رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتفها لتحريضها على إقامة علاقة غير شرعية معه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، من ضبط المدرس، والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص به، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

