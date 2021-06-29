محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور)

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افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الثلاثاء، قسم الحروق بمستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسنى حسيب مدير فرع بنك مصر بقنا.

أوضح محافظ قنا أن قسم علاج الحروق يضم قسم داخلى مكون من 8 أسره منها 6 أسره بقسم العناية المركزة كل سرير مزود بجهاز مونتير وجهاز تنفس صناعى، و2 سرير بوحدة العزل بالإضافة إلى غرفة عمليات بسرير واحد مخصصة للحروق بنظام الكبسولة وهى غرفة مجهزة بجدران وأرضيات مضادة للبكتيريا والميكروبات، ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقييم، بتكلفة اجمالية بلغت 11 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع .

وأشار الداودي إلى أن قسم الحروق سوف يستقبل المرضى بشكل تجريبى، وسيعمل بكامل طاقته خلال ثلاثة أشهر، كما وعد بتذليل أي عقبات أمام فريق الأطباء والتمريض بالمستشفى، مشيدا بالدور التنويري الذي تلعبه جامعة جنوب الوادي في قطاع التعليم والبحث العلمي باعتبارها منارة العلم على أرض المحافظة، فضلا عن دورها في قطاع البيئة وخدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة .

ومن جانبه قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ،وأن الجامعة مهتمة بتطوير جميع الأقسام داخل المستشفى، خاصه القطاع الطبى على وجه الخصوص لتلبية احتياجات المواطن القنائى، مؤكدا على أن اسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات الطبية ،ونفقات العلاج والأدوية ،والتعليم الطبي ،مشيرا إلى أن افتتاح وحدة الحروق يعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة .

افتتاح قسم الحروق بمستشفي المرزوق بجامعة جنوب الوادى

افتتاح قسم الحروق بمستشفي المرزوق بجامعة جنوب الوادى

افتتاح قسم الحروق بمستشفي المرزوق بجامعة جنوب الوادى

افتتاح قسم الحروق بمستشفي المرزوق بجامعة جنوب الوادى

افتتاح قسم الحروق بمستشفي المرزوق بجامعة جنوب الوادى