نائب لوزير العدل: هل شكل المحاكم عاجبك يا سيادة الوزير

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قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء إن القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

وأضاف موجها حديثه لوزير العدل خلال عرض طلب احاطة مقدم منه، ان الوزير في نهاية العام الماضي 2020، قال إن الرئيس السيسى سأله بعد تعيينه بوزارة العدل «هل شكل المحاكم عاجبك».

وتابع «حسين»: «أنا بكرر سؤال الرئيس على وزير العدل، هل شكل المحاكم عاجبك، وخاصة أن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة»، مشيرا إلى أوضاع المحاكم في مدينة 6 أكتوبر. .

وقال إن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد وزحام وغيره، والمحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة «.

وتساءل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده على أرض الواقع.

وأضاف: «هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، وهناك حوالي ٢٠٠ محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، وممكن الوزير ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة» ..

وأشار «حسين» إلى مشاكل المُحضرين، والفساد في سألة الاعلانات وتنفيذ الأحكام، وأزمة قلم الكُتاب وخاصة الجنح والجنح المستأنف، والتي تتسبب في إهدار آدمية المواطن سواء كان متقاضي أو شاهد أو متهم.

ولفت إلى مشكلة توزيع القضاه مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة، بالإضافة إلى الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم في سنوات التقاضي، وملف الشهر العقاري الذي تحدث فيه أغلب النواب ويمثل أزمة كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.