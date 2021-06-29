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الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تفتح النار على «فتاة الفستان»

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الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تفتح النار على «فتاة الفستان» الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تفتح النار على «فتاة الفستان»

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هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ردود الأفعال على أزمة فتاة الفستان وواقعة فتاة البوركيني وأشارت إلى أن الناس دافعت عن طالبة جامعة طنطا التي لقبت بفتاة الفستان في حين هاجمت حق فتاة في نزول حمام السباحة بالمايوه البوركيني وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك:«المجتمع المصرى يكيل بمكيالين. تعاطف جارف مع فتاة الفستان في حقها إنها تلبس فستان كلوش لو شوية هوى جم هيطيروه ويبينوا إللى تحته.. وإشمئزاز من فتاة البوركينى إللى عايزة تغطى جسمها وتنزل البيسين مع الستات إللى لابسة مايوه عادى».

- صورة أرشيفية

وتابعت عبير :«نتحدث عن الحرية وعايزين نفرضها في القلع بس علشان هي دى الليبرالية ولما نيجى نتكلم عن الحشمة نبقى ديكتاتورين».

المصرى اليوم

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