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نيكول سابا : انتهيت من تصوير كليب «الجو حلو».. وهذا سبب تأجيل «حفلة فركشة»

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نيكول سابا : انتهيت من تصوير كليب «الجو حلو».. وهذا سبب تأجيل «حفلة فركشة» نيكول سابا : انتهيت من تصوير كليب «الجو حلو».. وهذا سبب تأجيل «حفلة فركشة»

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أعربت الفنانة نيكول سابا عن سعادتها بحصولها وعائلتها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، موضحة أنها لافتة جميلة تجاه الفنانين من مختلف الجنسيات ووصفت دبي بأنها مفعمة في الحياة ولا تتوقف عند هدف واحد .

وأكدت نيكول أنها انتهت مؤخرًا من تصوير كليب أغنيتها الجديدة «الجو حلو» التي تعتبر عودة لها للساحة الفنية بعد غياب، موضحة أنها تناقش نفسية كل إنسان تعب من كل الظروف المحيطة به.

أما الملحن محمد يحيي الذي تولى تلحين هذه الأغنية، فقال إن موضوعها يتحدث عن بنت متحررة جداً تريد العيش ببساطة من غير أن يضايقها أحد أو يخنقها .

أما عن أغنية «حفلة فركشة» التي كانت أعلنت نيكول عن طرحها قريباً، أشارت إلى أن المشروع متوقف حالياً لأسباب إنتاجية.

المصرى اليوم

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