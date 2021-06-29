مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية

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ثمّن الرسالة الإعلامية التي تخدم قضايا الأمة الإسلامية

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمكتبه في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، اليوم، رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران.

ورحّب المفتي بـ"آل عقران" والوفد المرافق له، راجياً لهم التوفيق في تقديم الرسالة الإعلامية التي تبين محاسن الدين الإسلامي ووسطيته، وتسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتبرز الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تقدمها في أنحاء المعمورة، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما التقى نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء المستشار بالرئاسة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه، رئيس واس فهد آل عقران.



وقد أعرب "آل عقران"، عن شكره لسماحة المفتي العام للمملكة على توجيهاته، وما تجده وسائل الإعلام من سماحته وعلماء المملكة من دعم ومساندة.

وحضر اللقاءين مدير عام مكتب سماحة المفتي الشيخ صالح المرشد، ومدير عام الأخبار في وكالة الأنباء السعودية محمد المزيد، ومدير العلاقات العامة بالرئاسة أحمد النجعي.