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استشاري أمراض الدم "الفريح": رائدة في زراعة الخلايا الجذعية

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استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية استشاري أمراض الدم "الفريح": رائدة في زراعة الخلايا الجذعية
تنتشر في 7 مناطق بالمملكة.. ودعا إلى الانضمام لبرامج التبرع بها

استشاري أمراض الدم

أكد استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية رئيس برنامج التخصصي لمتبرعي الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور فراس الفريح، أن الخلايا الجذعية ليست علاجاً طبياً معتمداً للعديد من الأمراض الطبية أو العوارض الصحية، مثل الجلطات الدماغية والقلبية، وأمراض الأعصاب والتوحد، والعظام، والمفاصل.

وقال الدكتور "الفريح" في بث مباشر عبر منصة الصحة التوعوية "عش بصحة" إن "الخلايا الجذعية المعتمدة طبياً وتستخدم منذ زمن طويل هي الخلايا الجذعية المكونة للدم، حيث كان أول استخدام لها في عام 1950م، وفكرة هذه الخلايا أنها توجد في نخاع العظم للإنسان، وتنتج خلايا الدم، وتشمل خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح".

وأوضح أن ما تم زراعته من الخلايا الجذعية حتى عام 2012م بلغ مليون زراعة على مستوى العالم، والمملكة تعتبر من الدول الرائدة في برامج زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، وتنتشر حالياً في سبع مناطق في ، فيما كانت أول زراعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في عام 1984م، واقترب عدد الزراعات التي أجريت في هذا المستشفى من حاجز سبعة آلاف زراعة.

وأشار الدكتور "الفريح" إلى أن من أشهر الأمراض التي يعتمد في علاجها على الخلايا الجذعية، سرطان الدم، سرطان الغدد اللمفاوية، فشل نخاع العظم، الورم النقوي المتعدد، أمراض الدم الوراثية، وعدد من أمراض الدم المناعية الوراثية، كما بيّنت الدراسات حدوث مضاعفات خطيرة مثل فقدان الرؤية أو الشلل الطرفي عند بعض من المرضى اللذين تم علاجهم بالخلايا الجذعية لأمراض غير مرخص لها طبياً.

وتناول الدكتور "الفريح" -في اللقاء- عدداً من الموضوعات من أبرزها، الأماكن المؤهلة لزراعة الخلايا الجذعية، حيث بيّن أن زراعة تلك الخلايا تتم في مراكز متقدمة، إضافة إلى المضاعفات المتحملة إن تمت زراعة الجذعية تحت إشراف طبيب غير مختص والاستخدام غير المرخص له، داعياً الجميع الانضمام إلى أحد برامج التبرع بالخلايا الجذعية، وزيارة أحد مراكز برامج التبرع بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعدد من مناطق المملكة.

لمشاهدة البث عبر "عش بصحة" الدخول على الرابط التالي:

https://www.instagram.com/tv/CQf6JjWFdF8/?utm_medium=copy_link

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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