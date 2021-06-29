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المقاصة يحسم خليفة «عظيمة»

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المقاصة يحسم خليفة «عظيمة» المقاصة يحسم خليفة «عظيمة»

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حسم مسؤولو نادي المقاصة، بديل محمد عبد العظيم «عظيمة»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي تقدم بإستقالته من تدريب الفريق عقب مباراة ، التي أقيمت أمس الإثنين، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وتقدم «عظيمة»، باستقالته بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الفيومي، وعدم حصوله على مستحقاته المالية منذ 4 أشهر.

وقرر مسؤولو المقاصة، تعيين محمد عبد الجليل، رئيس قطاع الناشئين مديرًا فنيًا للفريق، في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بداية من مباراة وادي دجلة، المقرر لها الإثنين المقبل، في الأسبوع الثامن والعشرين من البطولة المحلية.


يذكر أن المقاصة يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 32 غيرها.

المصرى اليوم

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