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أماكن الكثافات ساعة فى الذروة المسائية

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أماكن الكثافات ساعة فى الذروة المسائية أماكن الكثافات ساعة فى الذروة المسائية

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أصيبت شوارع القاهرة والجيزة بحالة من الشلل المرورى ساعة الذروة المسائية فى عدد من الطرق والمحاور وتمكن رجال المرور من التعامل مع الموقف ومن بين هذه الطرق.

أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو في الاتجاهين

بداية طريق المنصة وحتى أول عباس

كوبري الفنجري للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية

المسطح الأرضي بشارع لطفي السيد ونفق أحمد سعيد

كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة

القادم من المعادي لمناطق الجيزة،

التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد

وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري

المصرى اليوم

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