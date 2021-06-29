بالدرجات وأسماء المدارس المتخصصة.. تنسيق القبول بالثانوي العام والفني بالمنوفية

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اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، تنسيق القبول بمرحلتى الثانوى العام والثانوي الفنى للعام الدراسى 2021 /2022، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، وبلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى 230 درجة والثانوى الخاص225 درجة .

وقال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن التنسيق شمل مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمجموع 250 درجة، ومدرسة العربى للتطبيقات التكنولوجية بمجموع 230 درجة، والتعليم الصناعى المتقدم نظام 5 سنوات 215 درجة، والتعليم الصناعى نظام 3 سنوات بنين وبنات 200 درجة، والتعليم الزراعى 3 سنوات 195 درجة، والتعليم الزراعى 3 سنوات بالسادات وبركة السبع 210 درجات، والتعليم التجارى المتقدم 5 سنوات 215 درجة.

وأضاف «سويد» أن التنسيق شمل 150 درجة للتعليم التجارى العام 3 سنوات، و145 درجة للتعليم التجارى الخاص 3 سنوات في الخطاطبة بالسادات ) و140 درجة تعليم تجارى خدمات «بمصروفات» و210 درجات للحرية الفندقية للخدمات السياحة بشبين الكوم و210 درجات للمدرسة الثانوية الفندقية 3 سنوات بقويسنا و215 درجة للتعليم الصناعى المزدوج و210 درجات للتعليم الزراعى المزدوج و200 درجة للتعليم التجارى المزدوج .

يذكر، ان محافظ المنوفية اعتمد نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2021، الثلاثاء الماضي، بنسبة نجاح 75،88 %، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 71 ألفًا و849 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الطلاب الناجحين 54 ألفًا و409 طلاب وطالبات .