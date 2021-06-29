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تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز

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تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز تفاصيل مصرع سيدة ببني سويف: «البلكونة» سقطت بها عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز

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كشفت المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى ببني سويف، الثلاثاء، تفاصيل حادث مصرع ربة منزل أثناء إعدادها الطعام لزوجها.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن أسطوانة البوتاجاز انفجرت أثناء إعدادها الطعام، فخرجت من المطبخ إلى «البلكونة»، للاستغاثة بجيرانها، إلا أن «البلكونة» سقطت بها، ما أسفر عن مصرعها في الحال، بينما نجح الجيران في إنقاذ زوجها، ونقله إلى المستشفى المركزى بالواسطى.

كانت زوجة لقيت مصرعها، وأصيب زوجها بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية صفط ميدوم التابعة لمركز الواسطى وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل منزل «محمد راغب حسنين 75 سنة»، مكون من 3 طوابق، وأن الحريق اندلع في الطابق الثالث بقرية صفط ميدوم بمركز الواسطى.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، وفاة زوجة صاحب المنزل «سميحة عبدالرازق إسماعيل 70 سنة»، اثناء سقوطها من بلكون شقتها عقب استغاثتها بجيرانها لانقاذها وزوجها من الحريق وإصابة زوجها محمد راغب حسنين 75 سنة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل، كما تسبب الانفجار في هدم حائط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصاب إلى غرفة العمليات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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