نائب لوزير العدل: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم

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قال النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن أهم أسباب تعطيل القضايا هو مكتب الخبراء الذي يستغرق أحيانا سنوات وسنوات للفصل في المنازعات.

وأضاف «الجبلاوى»: القضاء البطيء ينتج حالة من الظلم وهذا سبب تأخر الكثير من الأحكام القضائية .

وطالب الجبلاوي خلال عرضه لطلب الإحاطة المقدم منه حول أوضاع الشهر العقارى، بضرورة إعداد مشروع قانون ينظم عمل الخبراء واستقلالهم ووضع آلية عامة لأعمالهم. مشيرا إلى أن مكتب الخبراء بمحافظة قنا لا يصلح للاستخدام الآدمي وهناك مكتب به 20 موظفا ودولابا بـ «رزة» لحفظ القضايا وتوزيعها بشكل عام غير متسق.

وتابع أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت ورصد ضياع 60 مليون جنيه على الدولة نتيجه إهمال جسيم ولا يعقل أن تكون القضية تأخذ من 10 إلى 15 سنة للفصل في القضايا.