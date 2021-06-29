مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر

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نظمت مصلحة الأحوال المدنية بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية ومنظمات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر قافلة في إطار مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بقرية المريج التابعة لمركز شبين القناطر بالمجان.

أكد خالد العرفى، رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تم تنظيم القافلة بقرية المريج، وشهدت إقبالا كبيرا من السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، حيث وصل إجمالى عدد بطاقات الرقم القومى التي جرى استخراجها للسيدات بالمجان إلى 150 بطاقة رقم قومى، كما تمت متابعة تنفيذ استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة» حيث قامت لجنة من مصلحة الأحوال المدنيّة بالقليوبية ولجنة من المجلس القومي للمرأة باستخراج عدد ١٧٧ بطاقة رقم قومي للسيدات بقرية القشيش.