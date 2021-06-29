أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر

Print
مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر مجانا .. استخراج 327 بطاقة رقم قومي للسيدات في شبين القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مصلحة الأحوال المدنية بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية ومنظمات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر قافلة في إطار مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بقرية المريج التابعة لمركز شبين القناطر بالمجان.

أكد خالد العرفى، رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تم تنظيم القافلة بقرية المريج، وشهدت إقبالا كبيرا من السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، حيث وصل إجمالى عدد بطاقات الرقم القومى التي جرى استخراجها للسيدات بالمجان إلى 150 بطاقة رقم قومى، كما تمت متابعة تنفيذ استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة» حيث قامت لجنة من مصلحة الأحوال المدنيّة بالقليوبية ولجنة من المجلس القومي للمرأة باستخراج عدد ١٧٧ بطاقة رقم قومي للسيدات بقرية القشيش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»