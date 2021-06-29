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أحمد عز عن «30 يونيو»: شكلها أتغير تمامًا بعدها

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أحمد عز عن «30 يونيو»: مصر شكلها أتغير تمامًا بعدها أحمد عز عن «30 يونيو»: شكلها أتغير تمامًا بعدها

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قال الفنان أحمد عز إن شهدت العديد من الإنجازات في شتى المجالات الفنية والاقتصادية والثقافية والسياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف «عز» في تصريحات لـ«المصري اليوم» تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، الثلاثاء، أن «بعد ثورة تحققت طفرات على مستوى البنية التحتية من إنشاءات وتوسعات وطرق وكباري، ومشاريع استثمارية ضخمة في كل نبوع مصر ومحافظاتها، بهدف التنمية، مصر شكلها أتغير تمامًا وباتت أكثر حضارة ورقي وعادت لها جمالها برقي شديد»، مشيرًا إلى أن «علاقات مصر الخارجية أيضًا مع كل دول العالم شهدت تطور كبير مع تحرك كافة الجهات المعنية بهذا الأمر».

وتابع «عز»: «أما فيما يخص الفن فمصر نجحت خلال العام الماضي في أن تعيد لها الريادة الفنية مرة أخرى، مع تقديم أعمال وطنية ضخمة ومهمة ساهمت بشكل كبير في زيادة وعي المواطنين والوطن العربي كله تجاه ما شهدته مصر على مدار السنوات الأخيرة ومن بينها مسلسل هجمة مرتدة ومسلسل الاختيار الجزء الثاني والممر، تحققت نهضة فنية شاملة، وعادت الريادة مرة أخرى للدراما التلفزيونية المصرية مع انطلاق المارثون الرمضاني الماضي وكانت رقم واحد، وهو ما نسعى له دائمًا أن نحافظ على مكانتنا كهوليود الشرق».

المصرى اليوم

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