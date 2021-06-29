انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بسراة عبيدة.. عن بُعد

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لبناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب وتنمية قدراتهم

انطلقت، أمس الثلاثاء، بإدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مراكز الدعم التعليمي الصيفي «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، وذلك في ابتدائية الفاروق بسراة عبيدة "للبنين" وابتدائية "البوطة" للبنات.

ووقف مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة للشؤون التعليمية، تركي الفالح، على مركز الدعم بابتدائية الفاروق، مؤكداً على أن الهدف من افتتاح هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة.

وحث "الفالح" الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وبذل المزيد من العطاء لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا "الفالح" أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وبناتهم والتواصل مع مراكز الدعم التعليمي فيما يواجه الطلبة من إشكاليات تقنية تُعيق سير العملية التعليمية لحلها وتقديم الدعم اللازم لها.