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"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً

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"بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً "بلينكن": القوات الأجنبية سترحل عن ليبيا قريباً
أشار إلى أن العملية ستستغرق بعض الوقت

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأجنبية سترحل قريباً عن ليبيا.

ورداً على سؤال عن القوات الروسية والتركية في ليبيا، قال "بلينكن" لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية: "إن القوات الأجنبية سترحل قريبا وإن العملية ستستغرق بعض الوقت"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، أن تركيا وروسيا، وهما تدعمان طرفين متناحرين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل على سحب 300 من المرتزقة السوريين من كل جانب.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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