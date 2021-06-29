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حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد

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حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد
إثر احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي

حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد

نفت حكومة إسواتيني "مملكة سوازيلاند بجنوب القارة الإفريقية سابقًا"، اليوم الثلاثاء، مغادرة الملك مسواتي الثالث، البلاد قبل ساعات؛ إثر اندلاع احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي.

وقال بيان صادر عن القائم بأعمال رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو: "تؤكد للأمة أن جلالة الملك مسواتي الثالث موجود في البلاد، ويواصل الإشراف على العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف المملكة".

ووصف البيان الأنباء عن هروب الملك بـ"الزائفة"، وأوضح أن الحكومة "ستحيط الشعب علماً بتحركاتها إزاء الوضع الحالي مع مرور الوقت"، داعياً إلى "ضبط النفس".

ووفقًا للإعلام المحلي، اندلعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عن السيطرة، حيث يشكو المتظاهرون من التدهور الاقتصادي، ويطالبون بالإصلاح السياسي عبر وجود رئيس وزراء منتخب في ظل ملكية دستورية، كما أنهم ينددون بقسوة قوات الشرطة.

وقد أصدر الملك مسواتي الثالث مرسوماً دعا فيه إلى وقف الاحتجاجات، ومنع جمع العرائض من جانب المحتجين لدعم مطالبهم، قبل أن تعلن وسائل إعلام محلية وجنوب إفريقية أنه غادر البلاد إلى موزمبيق، ومنها إلى جهة أخرى مجهولة.

وانتشرت قوات الجيش في منطقة ماتسافا، وسط البلاد، عقب مغادرة الملك، وفتح النار على المحتجين، مما تسبب في وقوع إصابات، وفق موقع "سوازي نيوز"، وهي المعلومات التي لم يتسنّ تأكيدها.

وأضاف الموقع أن المحتجين أضرموا النار في محال تجارية وشاحنات بالمنطقة.

ويحكم الملك مسواتي الثالث، إسواتيني، المحمية البريطانية السابقة، منذ عام 1986.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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