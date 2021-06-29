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بدء التحقيق مع حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

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بدء التحقيق مع حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى بدء التحقيق مع حسن راتب فى قضية الآثار الكبرى

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بدء التحقيق مع حسن راتب في قضية الاثار الكبرى

تستمع جهات التحقيق لاقوال رجل الأعمال حسن راتب في الاتهامات المنسوبة له بالإتجار والمساعدة على عمليات التنقيب عن الاثار بالاشتراك مع البرلمانى السابق علاء حسانين واخرين بمنطقة القديمة

حضر حسن راتب الى مقر جهات التحقيق فى ساعة مبكرة من صباح امس وسط حراسة امنية كبيرة وعدد من المحامين

كما بدأت جهات التحقيق استجواب شقيق علاء حسانين فى الاتهامات المنسوبة له فى قضية التنقيب عن الاثار

وكانت الأجهزة الامنية القت القبض على النائب السابق علاء حسانين وآخرين بتهمة التنقيب وحيازة اثاربلغت 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد أنها ليست أثرية.

كما استمعت نيابة جنوب القاهرة لأقوال شقيق النائب علاء حسانين المتهم في القضية وقال إن حسن راتب هو الممول الأول لتلك العمليات وتربح للملايين من خلالهم.

وكشفت التحقيقات التى اجريت على مدار يومين منذ ضبط نائب الجن علاء حسانين فى القضية التى لقبها الغعلام بقضية الاثار الكبرى عمليات تمويل بملايين الجنيهات من اجل البحث والتنقيب عن الاثار ،وتسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، صحيفة الحالة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين في قضية الآثار والتى كشفت سابقة اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة من بينها قضية اتهمه فيها رجل أعمال شهير وقتها بالنصب عليه فى .3 ملايين دولار .

وكانت أجهزة الامن القت خلال الساعات القليلة الماضية القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار ،وكشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات ل "علاء حسانين وشقيقة "في التنقيب عن الآثار من قبل رجل الاعمال المضبوط فى القضية

المصرى اليوم

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