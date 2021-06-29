أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الخارجة وباريس وذلك في احتفالية أقامتها المحافظة بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والدينية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين والسابقين.

وقدم المحافظ، خلال كلمته، التهنئة لجميع الناجحين وأسرهم، مؤكداََ على تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم والحرص على تكريم المتفوقين بكافة المراحل التعليمية لتقديم القدوة والمثل وتشجيع جميع الطلاب على التفوق، كما قدم الشكر لجميع العاملين بالقطاع على الجهد المبذول في تحقيق نتائج مشرفة.

كما شهد الإحتفال تكريم مديري مدرستي ٦ أكتوبر الإعدادية بالخارجة وباريس الإعدادية كأفضل مدرستين بإدارتي الخارجة وباريس التعليمية، وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما قرر تنظيم رحلة على نفقة المحافظة لأحد المدن الشاطئية لجميع الأوائل على مستوى المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»

محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروع «ابدأ حلمك»