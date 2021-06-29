★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الثلاثاء، فرع بنك مصر، بقرية اسطال، بمركز سمالوط، ليصل عدد فروع بنك مصر إلى 14 فرع، بالمحافظة.

تفقد المحافظ أقسام الفرع، واستمع إلى شرح حول آلية العمل به، والخدمات التي يجري تقديمها للعملاء، وذلك بحضور اللواء ا.ح وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والنائب وحيد عامر عضو مجلس الشيوخ، وجمال عبدالقادر، نائب رئيس قطاعات الفروع للصعيد والقناة وسيناء، وعبدالرحمن حمزة، مدير عام منطقة فروع المنيا، وأيمن عاشور، نائب أول مدير عام منطقة فروع المنيا، ووائل مميش، نائب مدير عام منطقة فروع المنيا، وهاني شلقامي، نائب مدير منطقة فروع المنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

قال محافظ المنيا إن افتتاح هذا الفرع يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا، خاصة بالقري والنجوع، موجها الشكر للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، لمساندته المستمرة ودعمه الدائم لمحافظة المنيا، حيث يخدم هذا الفرع الوحدة المحلية لإسطال، والقرى التابعة لها، مما يوفر الجهد والوقت للمواطنين، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك القري، بالإضافة إلى تقليل الكثافات بالفروع الأخرى، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على أهمية زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في القرى ذات الكثافة العالية، للوصول إلى المواطنين في كافة الأماكن، وضمن رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي.

من جانبه قال جمال عبدالقادر، نائب رئيس قطاعات الفروع للصعيد والقناة وسيناء، إن افتتاح الفرع الجديد يعد تطبيقا لخطة بنك مصر في التوسعات والانتشار بفروعه في الفترة الأخيرة وتطويرها، مشيراً إلى أن لديه أكبر شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وخصوصًا المدن الجديدة، والقري، والنجوع، لتصل إلى أكثر من 700 فرع على مستوى الجمهورية، منها 14 فرع بالمنيا، وجاري تجهيز 3 فروع أخرى بالمحافظة، سيتم افتتاحها قريباً، موضحاً أنه تم تزويد الفرع بكافة التجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو جديد في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى خدمات متميزة وتوفير الوقت للعميل، إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلي، والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات التي تقدمها آلات الصراف الآلي.