أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك بقرية اسطال بسمالوط

Print
محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط محافظ المنيا يفتتح فرع بنك بقرية اسطال بسمالوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الثلاثاء، فرع بنك ، بقرية اسطال، بمركز سمالوط، ليصل عدد فروع بنك مصر إلى 14 فرع، بالمحافظة.

تفقد المحافظ أقسام الفرع، واستمع إلى شرح حول آلية العمل به، والخدمات التي يجري تقديمها للعملاء، وذلك بحضور اللواء ا.ح وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والنائب وحيد عامر عضو مجلس الشيوخ، وجمال عبدالقادر، نائب رئيس قطاعات الفروع للصعيد والقناة وسيناء، وعبدالرحمن حمزة، مدير عام منطقة فروع المنيا، وأيمن عاشور، نائب أول مدير عام منطقة فروع المنيا، ووائل مميش، نائب مدير عام منطقة فروع المنيا، وهاني شلقامي، نائب مدير منطقة فروع المنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

قال محافظ المنيا إن افتتاح هذا الفرع يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا، خاصة بالقري والنجوع، موجها الشكر للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، لمساندته المستمرة ودعمه الدائم لمحافظة المنيا، حيث يخدم هذا الفرع الوحدة المحلية لإسطال، والقرى التابعة لها، مما يوفر الجهد والوقت للمواطنين، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك القري، بالإضافة إلى تقليل الكثافات بالفروع الأخرى، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة المستجد.

وأكد المحافظ على أهمية زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في القرى ذات الكثافة العالية، للوصول إلى المواطنين في كافة الأماكن، وضمن رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي.

من جانبه قال جمال عبدالقادر، نائب رئيس قطاعات الفروع للصعيد والقناة وسيناء، إن افتتاح الفرع الجديد يعد تطبيقا لخطة بنك مصر في التوسعات والانتشار بفروعه في الفترة الأخيرة وتطويرها، مشيراً إلى أن لديه أكبر فروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وخصوصًا المدن الجديدة، والقري، والنجوع، لتصل إلى أكثر من 700 فرع على مستوى الجمهورية، منها 14 فرع بالمنيا، وجاري تجهيز 3 فروع أخرى بالمحافظة، سيتم افتتاحها قريباً، موضحاً أنه تم تزويد الفرع بكافة التجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو جديد في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى خدمات متميزة وتوفير الوقت للعميل، إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلي، والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات التي تقدمها آلات الصراف الآلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن