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تحصين 132 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الضأن» ببني سويف

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تحصين 132 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الضأن» ببني سويف تحصين 132 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدري الضأن» ببني سويف

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، تقريراً من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 132ألفاً 229رأساً،منها 104 ألف 722رأساً من الأبقار،و 26 ألف و747 من الأغنام و760من الماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبريل الماضى وحتى أمس الإثنين 28 يونيو الحالي، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

المصرى اليوم

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