أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور

Print
«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور «زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت معاينة لجنة مديرية الزراعة بالقليوبية،الثلاثاء، المشكلة من الدكتور حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية لمعاينة موقع وجود ثعابين بحوض المشتهرى بقرية أجهور الكبري مركز طوخ حول مزرعة حسن عبدالعزيز البكش في أعقاب مصرع أحد شباب القرية الذي لقي مصرعه إثر لدغة ثعبان وتوفي أثناء إسعافه لعدم توافر المصل المضاد بالوحدة الصحية بالقرية، عن أن السبب الرئيسي في ظهور وكر ثعابين بالمنطقة هو وجود أكوام من الاحطاب والحشائش حول مزرعة الدواجن ووجود حفر بحوائط المزرعة من الخارج ووجود أحطاب وقش ارز على اسقف مزرعة الدواجن وأكوام «السباخ».

وقامت اللجنة بتوعية الأهالي بأهمية التخلص من الحشائش الموجوده وكذا الأحطاب بالحرق حيث تعتبر ملاذ أمن لوجود الثعابين حيث تتوفر الرطوبة والظلام الملائمين للمعيشة، كما اتخذت بعض التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع ظهور ثعابين أخرى بالمنطقة من خلال استخدام الطعوم السامه بوضع طعم مكون من واحد جزء سلفات نيكوتين ٤% مضاف إلى ٢٥٠جزء ماء، بحيث يوضع في طبق معدنى مسطح وتوزيع الاطباق في الحقل وفى مناطق تجمع الثعابين مع اضافة قليل من المتخمر للطعم كجاذب للثعابين.

واوضحت اللجنة في توصياتها وتقريرها حول الواقعة انه يمكن استخدام الجازولين في مكافحة الثعابين اثناء تواجدها داخل مواسير الر ى امام الحقل وذلك بغمر الماسورة بالجازولين والقضاء عليها، كما يمكن استخدام الاسطح اللاصقة على لوح من الخشب ووضعها في مجال حركة الثعابين فتلتصق بها ويسهل التخلص منها

وقامت اللجنة بالتوعية لصاحب مزرعة الدواجن في وجوده وعدد من المزارعين المجاورين وقد تم التوجيه باهمية تطبيق التوصيات بدقة واتباع التوصيات الفنية الموصى بها وابدت اللجنة استعدداها للوجود اثناء تحضير الطعم بالتنسيق مع صاحب المزرعة.

كان اللواء فخرالددين العربى مدير امن القليوبية تلقي اخطارا من العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ يفيد تلقية بلاغا من الأهالى بوفاة شاب يدعى «اسلام البكش» 28 عاما أثر لدعة ثعبان في قرية أجهور الكبرى دائرة المركز.

وتبين لرجال المباحث أن المتوفي كان في حقله وأثناء عمله لدغه ثعبان فأسرع الأهالى بحملة في إحدى السيارات لنقله إلى الوحدة الصحية بالقرية وتبين أنه لا يوجد مصل بها فأسرعوا به إلى مستشفى قها المركزى ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في الطريق وتحرر محضرا بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد

ارتفاع قياسي للدولار أمام الليرة اللبنانية

ارتفاع قياسي للدولار أمام الليرة اللبنانية

اكتشاف بقايا ورشة ضخمة لصناعة الفخار و5 مقابر بالطوب اللبن في البحيرة

اكتشاف بقايا ورشة ضخمة لصناعة الفخار و5 مقابر بالطوب اللبن في البحيرة

«زي النهارده».. إعدام المفكر اللبناني أنطون سعادة 8 يوليو 1949

«زي النهارده».. إعدام المفكر اللبناني أنطون سعادة 8 يوليو 1949