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للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي

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للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي

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قام الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، الثلاثاء، بتدريب عدد من مشرفات تمريض المستشفيات العامة على الإنعاش القلبى الرئوى أستهدف التدريب 19 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم وذلك للمرة الرابعة على التوالى ويهدف التدريب على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية ووالإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية، وذلك في إطار خطة لتطوير إداء التمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم واطلاعهم على ماهو جديد لكيفية التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة من المرضى.

وقال وكيل الوزارة ان التدريب يأتى وفقا للخطة الموضوعة من إدارة التمريض بالأتفاق مع وكيل الوزارة بأن يتم التدريب مرتين اسبوعيا يومى بالمديرية حتى يتم الإنتهاء من تدريب جميع هيئة التمريض المستشفيات.

كما قامت هدى عبدالرحمن، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض بتدريب الحاضرين عمليا على النموذج المتوفر، وبحضور كلا من منى عبدالتواب، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض

المصرى اليوم

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