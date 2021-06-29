وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول

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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل التهنئة للرئيس السيسي بثورة 30 يونيو، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء اثناء الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب .

وردا على طلب احاطة خاص بمسابقة الشهر العقارى في 2016، قال «مروان»: «المسابقة كانت الغيت ولم تستكمل الإجراءات نظرا لوقف التعيينات في أي جهة حكومية نظرا لحجم التكدس في الجهاز الإداري للدولة».

و أضاف ان الأولوية في التعيين في الشهر العقاري ستكون لمن تقدموا في 2016 ولمن يستوفي الشروط وأشار إلى وجود عجز في الموظفين وتم ضخ 976 موظف ويباشرون أعمالهم بما يساهم في انجاز المعاملات والتقليل من الزحام .

و تابع وزير العدل: «من عام ونصف كان هناك زحام في المقار طول أيام الأسبوع ويتم الحل من خلال زيادة الموظفين وفتح فروع جديدة حيث تم فتح ما يقرب من 150 مقر خلال السنة ونصف وتم القيام بإجراءات الميكنة بما يساعد على الإنجاز وحلول اليكترونية عبر مصر الرقمية، التي ساهمت في انجاز ما يقرب 153 الف طلب. لافتا إلى تعاون وزارة الاتصالات مع وزارة العدل للسير في طريق الرقمنة

وقال «مروان»: «اطلقنا خدمة المحمول التي ستساهم في اعداد توكيل عبر هذه الخدمة في بما يخفف الإجراءات على المواطنين حيث يخبره بأماكن الازدحام ويمكنه من الحصول على الخدمة رقميا وتم الحصول على ما يقرب من 595 الف 668 معاملة عبر هذه التطبيق».