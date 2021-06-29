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«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه

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«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه «الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه

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قرر عدد كبير من دور العرض السينمائي رفع فيلم «الشنطة» من السينمات بعدما تذيل قائمة الإيرادات على مدار الأسبوع الماضي، تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي.

وحقق الفيلم الأحد الماضي 114 جنيه، والسبت جنى 459 جنيه، والجمعة حقق 203 جنيهات، والخميس 739 جنيه، والأربعاء الماضي اكتفى بـ488 جنيه.

المصرى اليوم

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