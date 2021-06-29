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جنوب إفريقيا تسجن رئيسها السابق 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء

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جنوب إفريقيا تسجن رئيسها السابق 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء جنوب إفريقيا تسجن رئيسها السابق 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء
"زوما" رفض المثول أمام لجنة مكافحة الفساد

جنوب إفريقيا تسجن رئيسها السابق 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء

أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهراً بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء؛ إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.

وأفادت القاضية سيسي خامبيبي بأن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم بغالبية أعضائها.

وقالت "خامبيبي" قبل إعلان العقوبة: "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تحكم على زوما بأنه مذنب بتهمة تحقير المحكمة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت: "ليس لديّ خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لبس فيها، هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان".

ومنذ عام 2018، تاريخ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم "زوما" على مدى تسع سنوات، يكثف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنب تقديم أي تفسيرات، مقدماً عدداً كبيراً من الطعون أو متذرعاً بحقه في الصمت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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