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قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم 3 ساعات

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قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم 3 ساعات قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم 3 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة طوخ اليوم الثلاثاء، الموافق 29/6/2021، من الساعه التاسعة مساءا وحتي الساعه الثانية عشر صباحا وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات.

وأهابت الشركة، في بيان لها، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة الشهيد إمام الوكيل بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية في إطار مبادرة الرئيس «حياة كريمة».

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بشبين القناطر بإجمالى أطوال شبكات 1700 متر أقطار 14 بوصة حتى 10 بوصة وتنفيد 35 مطابق صرف صحى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 10 ملايين و600 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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