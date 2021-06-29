«هيئة المؤتمرات» تعلن فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي

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اعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فتح باب الحجز للاشتراك بالدورة الـ54 بمعرض القاهرة الدولي والمقرر عقدها خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقالت مي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان المعرض مقام على مساحة عرض 25 ألف م2 ويحظى بزخم كبير من مشاركات الدول والشركات الأجنبية والقطاعات الحكومية وقطاعات الملابس والمفروشات والسجاد والاثاث والاجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية، مشيرةً إلى ان ولأول مرة المعرض سيشهد مشاركة جديدة للمستلزمات الدراسية نظرًا لتزامن انعقاد المعرض مع بداية السنة الدراسية الجديدة.

وأكدت «عسل» حرص الهيئة على تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية لدورها الكبير في تشجيع الاقتصاد القومي وفي إطار دعم الدولة للصناعات والمنتجات المحلية، مشيرةً إلى أن الهيئة اطلقت مبادرة لتشجيع التجارة والصناعة المحلية، حيث قررت منح المشاركين عروضًا ومزايا خاصة للاشتراك في حالة الحجز بالدورتين القادمتين للمعرض 54، 55 وذلك تشجيعًا للمواطنين على شراء المنتجات المحلية وبما يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للدولة وللمواطن المصري.