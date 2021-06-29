«الزراعة»: طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الثلاثاء، أن كل قطاعات الوزارة والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لمنع أي تعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والإزالة الفورية في المهد، مشددًا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكلف «القصير» الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية بتكثيف الحملات للرقابة على اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكل المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة من التلوث.

وطرحت الوزارة عددًا من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الإنتاج، والادارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمركز الإقليمي وللأغذية والإعلاف، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق، استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق في وقت سابق على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، منها 52 ألفا و500 رأس بغرض الذبح الفوري و70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، و6500 طن من اللحوم المصنعة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء.