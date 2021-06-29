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سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

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سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

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أكدت الفنانة سمية الخشاب أن عام 2020-2021 كان عام الخير على مع كل التطورات التي شهدتها سواء على مستوى الطرق والمشاريع الضخمة في كافة المحافظات، إنجازات في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية والطرق التي تعتبر من أهم الأمور التي تساهد في زيادة الاستثمارات، وكذلك هناك تطورات بشكل ملحوظ في مجال الصحة وعلاج المواطنين.

وقالت إنها شاهدت تلك الأمور بنفسها، وكذلك تم القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، موضحة أنها تتمنى العمل بشكل أسرع وبخطوات لزيادة السياحة على مصر، موضحة انها تتمنى استمرار دوران عجلة التنمية في كافة القطاعات والمجالات كل في طريقه.

وأضافت «سمية» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» بمناسبة ذكرى 30 يونيو: «هذا العام يعد فارقًا بالنسبة لي أيضًا على المستوى الشخصي، مع عودة الريادة للدراما التلفزيونية المصرية بعد سنوات من التراجع، وحققنا التوازن بين الكم والكيف والموضوعات المطروحة، وعملت الدراما على تنمية الوعي والثقافة لدى المواطنين بعيدًا عن أعمال البلطجة وغيره، واستطعنا استغلال فترة في تحقيق مزيد من الإنجازات والتطور».

وتابعت: «هذا العام شهد أيضًا عدة إنجازات لها شخصيات تعلمت فيه الكثير من الأمور وطورت من نفسها ومن وعيها، قدمت مسلسل ناجح وأغنيه ناجحة، حصلت على كورسات اون لاين في مجالات عديدة، ازداد وعيي بشكل كبير، ركزت على السوشيال ميديا وطورتها بشكل مرضي وملحوظ».

المصرى اليوم

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