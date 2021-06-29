«المحامين»: اجتماع لجنة الفكر القانوني لهيكلة اللجان النوعية السبت

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أعلنت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر اللجنة، عن عقد اجتماعها الشهري يوم السبت الموافق 3 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بدلًا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل، وذلك تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال «مسعود»، أن اللجنة ستناقش جدول أعمالها خلال الاجتماع القادم، والذي يتضمن هيكلة اللجان النوعية باللجنة، وتكريم المحامين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف مقرر لجنة الفكر القانوني، أن الاجتماع القادم سيشهد تحديد موعد لعقد ورشة في فن الإلقاء، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال، مناشدًا كافة المهتمين بالفكر القانوني من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالمشاركة وطرح الأفكار الهادفة لصقل شباب المحامين.