أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طلب إحاطة حول قرار «الصناعة» بحظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة

Print
طلب إحاطة حول قرار «الصناعة» بحظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة طلب إحاطة حول قرار «الصناعة» بحظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول.

وأكد رئيس حزب العدل أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب وسيتأثر مئات الآلاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار وسينضمون لطابور البطالة الطويل.

وتابع إمام: كما أن هذا القرار ضار جداً بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة غالية السعر جداً وغير المتواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات.
كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية.

وواصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري