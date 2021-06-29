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مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

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مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

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لقي طفل مصرعه غرقا بحمام السباحة، أثناء التدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بندر ملوي يفيد بمصرع طفل أثناء تدريبة بحمام السباحة الخاص بمركز شباب ناصر ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع الطفل «محمد. أ .ف» يبلغ من العمر 16 عاما، وتم نقله إلى مستشفي ملوي العام، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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