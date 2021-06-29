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المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه لكل منهم، لحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثانى الزقازيق، بقيام كل من «ع. ع. أ» 25 عاما سائق، و«أ. م. ذ» 40 عاما نقاش، و«ن. م. ع» 54 عاما قهوجى جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم كمية من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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