نقل مدير المباحث الجنائية لمستشفى أسيوط للعلاج بعد إصابته أثناء مطاردة بقنا

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نقلت الأجهزة الأمنية بقنا اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية إلى مستشفى أسيوط لتلقى العلاج بعد أن اصيب بكسور بمنطقة الحوض أثناء مطاردته لعناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة المساكن بمدينة قنا.

كان عنصرا إجراميا قد لقى مصرعه وأصيب آخر، وضبط متهمين اثنين آخرين خلال حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون أثناء هروبهم بمنطقة المساكن، التابعة لبندر قنا وتبادل إطلاق النيران مع المتهمين.

كان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا إخطارًا من قسم قنا، بمقتل «شمندي.ر»، وإصابة«عصام .ح» وضبط اثنين آخرين من أخطر العناصر الإجرامية والهاربين من قضايا قتل ونصب وسرقات بالإكراه بمركز نقادة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية وطبنجة ومواد مخدرة وذلك بعد تبادل إطلاق النيران مع الخارجين عن القانون.

اللواء محمد أبوالمجد- مدير أمن قنا - صورة أرشيفية

وضمت الحملة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر، والرائد بسام حمزة معاون اول مباحث قنا، بمداهم مخبأ عناصر إجرامية خلال حملة أمنية بمنطقة المساكن التابعة لدائرة البندر وتحرر محضر بالواقعة فيما بدأت النيابة العامة بقسم قنا برئاسة حسين ابوكريشه مدير النيابة التحقيق في الواقعة.