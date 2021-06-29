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القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر

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القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر القبض على عنصر إجرامي غسل مليوني جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في البحر الأحمر

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأضافت التحريات أنه قام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالى مليوني جنيه.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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