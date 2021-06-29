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إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف»

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إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف» إيران تحذر من تحويل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي إلى «استنزاف»

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قالت إيران إنه في حالة عدم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستكون علاقة طهران مع الوكالة على أساس اتفاقية الضمانات، وأنها لن تقبل بالتزامات خارج ذلك، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الإيرانية، على ربيعي.

وقال المسؤول الإيراني، لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات «استنزافية»، ولسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق في فيينا، وسنواصل المباحثات حتى تحقيق النتائج.

وأضاف أن أي اتفاق ينبغي أن يشمل رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران، وتابع: ناك توافق في فيينا على رفع العقوبات عن الطاقة والبنوك والتأمين وغير ذلك.

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