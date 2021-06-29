أخبار عاجلة

عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟ -
"السيف" يفتتح معرضًا توعويًا لحث منسوبي جامعة شقراء للتطعيم ضد كورونا -
"الأعمال السعودي البريطاني" يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي -
«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

انخفاض 4 دراهم .. في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021

Print
انخفاض 4 دراهم .. سعر الذهب في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021 انخفاض 4 دراهم .. في المغرب الثلاثاء 29 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في المغرب، انخفاض ملحوظ بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من استمرار الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

506.90 درهم

$56.97

سعر الذهب عيار 22

464.66 درهم

$52.22

اسعار الذهب عيار 21

443.55 درهم

$49.85

اسعار الذهب عيار 18

380.18 درهم

$42.73

سعر الذهب عيار 14

295.69 درهم

$33.23

سعر الذهب عيار 12

253.45 درهم

$28.49

اسعار أوقية الذهب

15،765 درهم

$1،772

اسعار جنيه الذهب

3،548 درهم

$398.81

اسعار كيلو الذهب

506،900 درهم

$56،971

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021

عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021