الدكتور إبراهيم منصور يكتب: فى حضرة الشِّعر: محمود قرنى فى عيد ميلاده الستين

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عاش محمود قرنى للشعر، وللشعر وحده، يكتبه وينشده، ويدافع عنه وعن الشعراء، ويكتب عن القصيدة الجديدة وعن شعرائها العرب والمصريين، ويرصد مع أصدقائه الجوائز للمبدعين من الشعراء، مع أنه هو نفسه لم يحصد أى جائزة حتى اليوم. وعند بلوغه سن الستين (مواليد ٢٤ يونيو ١٩٦١م) أسعدنا بجمع مختارات من شعره، أصدرها فى كتاب بعنوان «أبطال الروايات الناقصة» صدر عن دار الأدهم ٢٠٢١م. اختارها من دواوينه العشرة الصادرة بين عامى ١٩٩٦ و٢٠١٩. هل بعدما توارى الشعر أو استبعد يمكن أن يكتب الشعر للفلاحين، أو للفتيات المغدورات، أو لعمال المطاعم الشعبية، أو لشبان جُندوا للحرب فلم يعودوا منها؟ يبدو أن نظرية محمود قرنى فى الشعر تختار للشعر طريق الآلام، وحده طريق المعاناة يُمكّن الشاعر من السلوك إلى الشعر، وكأننا نتذكر كلام الحطيئة:

غلاف الكتاب

«الشعر صعب وطويل سلمه/ إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه/ زلت به إلى الحضيض قدمه». يكتب محمود قرنى فى ديوان «تفضل هنا مبغى الشعراء» عن طريق الشعر، مقسمًا الناس فريقين: تعساء وحمقى، التعساء تعسوا لأنهم خُدعوا، والشعر له طريق «من الأفضل لك /أن تمضى/ من طريق أخرى/ أيها الشعر»، فأى طريق يريدها الشاعر للشعر بعد أن استبعد، وبعد أن ظهرت علاماتُ تجاهله؟

غلاف الكتاب

أخرج محمود قرنى هذا العام ثلاثة كتب غير المختارات الشعرية، الأول كتاب مقالات عنوانه «الوثنية الجديدة وإدارة التوحش»، وعنوانه الفرعى عن التحولات الفكرية والسياسية وتأثيرها على مصير الإنسان المعاصر، أهداه للعلامة الطبيب رفعت كامل، والكتاب الثانى «بين فرائض الشعر ونوافل السياسة»، فعنوانه الفرعى: الشعر العربى بين ثلاثة أجيال، أهداه إلى «سعد القرش روائيًا كبيرًا وراعيًا من رعاة النبل»، أما الكتاب الثالث فعنوانه سؤال: «لماذا يخذل الشعر محبيه؟»، وعنوانه الفرعى: حديث عن مستقبل الشعر فى عالم جديد. أهداه إلى أنور الهوارى كاتبًا وإنسانًا.. إلى رائحة الفصاحة وجدارة الاستحقاق. أما كتاب المختارات الشعرية فقد أهداه هكذا: إلى روح أمى فى ملكوت صنعته بأيديها.

غلاف الكتاب

لا تبدو تلك الإهداءات فى كتب محمود قرنى كلمات مجانية فيها مجاملة، أو حنين، بل هى اختيارات واعية نبعت من قناعة بأن الإتقان فضيلة لا يحاربها مثل تجاهل الذين تحلوا بتلك الفضيلة، الأم حين تغادر مبكرًا وحدها لا تحتاج إلى من يذكر أولادها بفضلها ويستبقى ذكراها، أما الطبيب النطاسى، والكاتب الألمعى، والناقد النزيه، فلهم حقوق الوفاء لفضيلة الإتقان التى يتحلون بها، ومن هنا كانت فلسفة الشاعر فى الاحتفاء بمن يهدى لهم كتبه.

فى بداية المختارات يضع الشاعر نصًا بعنوان «خيول على قطيفة البيت» من ديوانه الأول بالعنوان نفسه، نرى الشاعر قريبًا من النَّفَس الشعرى للشاعر محمد عفيفى مطر (١٩٣٥- ٢٠١٠م)، حيث التزام النمط الموزون يتفعيلاته «هى ليلة لدم المغنى/ ثم تحزم راحة العشق الخطى/ وتغوص فى المدن الكثيفة»، قاموس مطر حاضر ملحوظ: الدم- الأفق- الذبول- البلاد- الكليم- البرسيم- الكرم- البراق- البوص- الكلام- النعاس- اللغة- القماط- الخوص- العشاق... إلخ. فى القصيدة التالية يغادر الشاعر معلنًا عن نفسه:

غلاف الكتاب

«فى أول الأسفلت/ يفعلها أبى/ وتهز أمى جزع نخلتها/ فيسقط من دم العرجون/ شاعر».

هذا الشاعر لن يكون إلا صوت نفسه، وستبقى أمه ويبقى أبوه وتبقى النخلة والعرجون والأسفلت مفردات فى عالمه الشعرى المتفرد، ففى الديوان التالى مباشرة سيتخلى عن شاعره مطر، وعن كل من تعلم منهم الإنشاد، تخلى عن تقليدهم وسار فى درب جديد، وكأنه يجيب على سؤال سأله: ماذا سنفعل؟

لا توجد فى دواوين محمود قرنى تواريخ للقصائد، والمختارات الشعرية خلت من تلك التواريخ أيضًا، ومع ذلك فإن الشاعر مولع بوضع هوامش وتعليقات فى ختام دواوينه الأخيرة، وكذلك فعل فى المختارات، سنجد إشارة فى تعليقه على قصيدة «ما يُشبه العويل» وبعملية حسابية بسيطة سنعرف أن القصيدة كُتبت بمناسبة بلوغ أخيه الأصغر سن الخامسة والعشرين، الأخ الأصغر مولود عام ١٩٦٩، نحن الآن فى العام ١٩٩٤ والشاعر سوف ينام وحده فى سريره بعد أن كان مثل كل الفلاحين ينام بجوار شقيقه، فى حجرة واحدة، بعد أن كبر الشقيق وتزوج، كيف يعطينا الشاعر المعنى لهذا الموقف «لهذه المناسبة»؟ يقول فى تلك القصيدة: «بعد خمسة وعشرين عامًا/ أكتب عن الهلال الذى شاهدته على الجسر/ عن الحبوب التى ضربت قامتى باللوز/ وعن الطعام الذى ذهبت إليه بين الخطوات/ أيتها الدلاء المملوءة بالتوتيا/ ما الذى فعلته بالأطفال الأشقياء؟».

لم يخضع الشاعر الجديد لمواضعات الشعرية القديمة، تركها ليجيب على سؤال: ماذا سنفعل؟ إجابة عملية تطبيقية، عاد لزمن الطفولة، الزمن الذى وُلد فيه الهلال، أى الطفل الذى صار الآن رجلًا، بل عريسًا له زوجة، كانت الزوجة أيام طفولته زوجة للأب، ولم يكن هو يعى ما يحدث، الأخ الأكبر هو الذى يتذكر حضور امرأة غريبة فى البيت «كانت تخرج من سنواتها وتقيم عرسها أمامى/ وأنا فقط أملك فراغًا/ مفضضًا بحماقات الأطفال/ كان الهلال صغيرًا، بلا عينين/ حبله السرى لايزال لامعًا/ كمرايا الصالونات».

كيف سرد الشاعر الجديد قصته مع أخيه؟ وضع الشاعر عبارة «بعد خمسة وعشرين عامًا» فى صدر النص، مصراعًا أول، أو سطرًا افتتاحيًا، ثم عاد وكرر العبارة ذاتها قرب نهاية القصيدة، وفى منتصف النص كتب عبارة «أنيسى منذ ١٩٦٩» هذه هى الفواصل التى دلتنا على «المناسبة»، وعلى التاريخ فالقصة لها بداية ووسط ونهاية، البداية فى القصة ليست مثل البداية فى الدراما، تستطيع القصة أن تبدأ من أى لحظة زمنية، الزمن لا خطّى، لكننا هنا أمام قصة لا نرويها بل نصورها فى نص شعرى، الشاعر يمسك بالمعطيات ويشكلها تشكيلًا على غير مثال سبق، لو فعل غير ذلك لسألناه: أين الوزن والقافية والطنين؟ فقد كان أبوشعيب القلّال يمدح الشعر الجيد، شعر أبى نواس، قائلا: «هذا هو الشعر ولو نُقِرَ لطنّ»، فكان صديقه الجاحظ يداعبه قائلا: «ويحك لا تغادر صنعة القِلال قط!». غاب الطنين عن قصة الأخوين اللذين افترقا بعد خمسة وعشرين عامًا، طنين الوزن والقافية ورنين النغمة المغناة الملحنة، وبقيت الموسيقى كاملة غير منقوصة، وكان هذا إنجازًا لم يحتفل به أحد، وجئنا اليوم لنحتفى به «بعد خمسة وعشرين عامًا» إضافية، وقد بلغ الشاعر سن الستين.

سيظل الشاعر «على إيمانه برائحة إخوته»، وسوف يكتب قصيدة بعنوان «الذباب الأزرق» من ثلاثة مقاطع يبدؤها هكذا: «أبى مات بالأمس/ فى قفطان برتقالى/ وطاقية من وَبَر/ وتفاصيل أخرى»، وردت القصيدة فى ديوان «طرق طيبة للحفاة» الذى طُبع عام ٢٠٠٠ فى هيئة قصور الثقافة على ورق الصحف الردىء، ولم يعاود الشاعر طباعته، لكنه انتقى منه هذه القصيدة وحدها، فوضعها فى المختارات، ثم إنه حذف عنوان المقطع الثالث منها «أسئلة نهائية أو فصل فى الجحيم» وكأنه تحرج أن يربط بين الجحيم وبين أبيه حين يُسأل: ماذا فعلت يا عبدالله؟ بل حذف الشاعر أيضا ثلاث صفحات كاملة من القصيدة، فهل كان الرقيب هنا من الشاعر نفسه أم من الناشر، أم أن النص سقط سهوًا؟

إن قصيدة «الذباب الأزرق» واحدة من عيون الشعر المعاصر بما حملت من تنويع فى الخطاب، أثرى النص ثراء باذخًا، وقد جاء ختام القصيدة بعد الحذف، على لسان الأب الميت، على هذا النحو: «كانت همومى أكبر من الشمس والقمر/ كانت مرصوفة كطريق قديم للغازين/ أرجوك يا رب لا تسخر من خيبتى»، فالربُّ وحده هو الذى يستحق أن يعتذر الإنسان أمام حضرته، وفى كنف رحمته، عما اقترف وعما أمّل فى الحياة، وعما خاب من هذه الآمال خاصة. وأما نحن ففى حضرة الشعر نقول للشاعر لقد نجحت مساعيك، وإن بقيت همومك، هموم شاعر مجدد، ومثقف صادق العزيمة، عشتَ، ودام عطاؤك، وكل عام وأنت طيب.

* أستاذ النقد والأدب الحديث

جامعة دمياط