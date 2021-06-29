الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين

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تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري ورجال القوات المسلحة، والشرطه المصريه ولكل مؤسسات الدوله بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: جاءت الثورة لتكون أخر طوق نجاه لخلاص المصريين من عهد حاول فيه الارهابيين أن تعلو كلمتهم وأن يحكمون دولة حاربت سنوات عدة ضد الأعداء، بإرادة شعبها ورجالها البواسل.

وأشار هلال، في بيان له، أن ثورة 30 يونيو جاءت كالوميض الذي أنار للمصريين ضرورة عدم الصمت على حكم هؤلاء الطغاة، الذين حاولوا تحويل الدولة المصرية بتاريخها ومجدها إلى حلبة صراع وبقعة لتحقيق أهدافهم الخبيثة، لافتا أن الثورة كانت بداية جديدة لدولة قديمة أرادت أن تنجو من المستنقع الذي بات يهدد أمن واستقرار شعبها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذو الإرادة والحكمة الرشيدة استطاع إنقاذ البلاد، بل وسعى إلى الانتقال بها بكل التحديات والمخاطر التي كانت تواجهها آنذاك إلى مرحلة جديدة لم تنعم بها مصر منذ تاريخ بعيد، قوامها البناء والتنمية والسلام، والتأكيد على حجم وصورة ومكانة مصر التي كانت وما زالت في اذهان وضمير العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه على مدار 8 سنوات تحولت مصر إلى دولة حديثة وعملت على تجديد دمائها من خلال قيادة سياسية حكيمة وضعت النقاط فوق الأحرف وقامت بإنجازات مشهودة لم يستطع أي رئيس مصري القيام بها، حيث نجحت في معالجة كافة أوجه القصور الذي أصاب البلاد ليس فقط في عهد جماعة الإخوان، بل منذ 30 عام، فضلا عن التوسع الملحوظ في المشروعات القومية العملاقة التي بدورها ساهمت في تحقيق معدلات نمو عالية، فبدلا من سياسة الاستيراد التي كانت تعتمد عليها مصر في الماضي، أصبح التصدير أساس تعاملنامع الدول الأخرى.

كما اضاف عفيفي انه على مدار ال ٨ سنوات الماضيه استطاعت مصر ان تسترد عافيتها وقوتها الاقليميه والعالميه واصبحت رقما مهما في حل مشاكل المنطقه وتثبيت دعائم الدوله الوطنيه في العديد من البلاد المجاوره